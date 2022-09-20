Rusya'dan Türkiye'ye ŞİÖ yanıtı: NATO üyesi olduğunu hatırlattı

20 Eylül 2022 Salı, 12:31

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Bakhtiyor Khakimov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ŞİÖ ile ilgili açıklamalarının ardından Türkiye'ye yönelik mesajlar gönderdi.

Bakhtiyor Khakimov, Türkiye'nin, ŞİÖ'ye üyelik başvurusunun "gelir gelmez" değerlendirileceğini söyledi.

Khakimov, Türkiye'nin uzun süredir ŞİÖ'nün çalışmalarına bir "diyalog ortağı" olarak katıldığını ve etkinliklerde yer aldığını söyledi.

Khakimov ayrıca, "Bir başvuru gelirse, dikkatle değerlendirilecektir. Şu anda herhangi bir başvuru yok" dedi.

'TÜRKİYE, NATO'NUN BİR ÜYESİ'

Bakhtiyor Khakimov, ŞİÖ üyeliğinin şartlarına ilişkin, "Avrasya ülkesinde yer almak, ŞİÖ üye ülkeleriyle aktif diplomatik, ticari ve ekonomik ilişkileri ve kültürel bağları sürdürmek... Her üye ülke ile çatışma olmaması da dahil olmak üzere bir dizi kriteri sağlayan yeni üyelerin kabulüne ilişkin düzenlemelerimiz var" dedi.

Khakimov şöyle devam etti:

"Yeni üye olmak isteyenlerin, dış çatışmalara karışmaması, BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarına maruz kalmaması, aynı zamanda ŞİÖ üyelerine karşı düşmanca veya yönlendirilen faaliyetlere ve bloklara katılmaması gerekiyor."

Khakimov, Türkiye'nin, "Rusya'yı sadece bir düşman değil, aynı zamanda bir numaralı düşman ilan eden NATO"nun bir üyesi olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliğine ilişkin, "Bundan sonraki süreç, bu işin en ileri kademesine doğru atılacak bir adımdır" dedi.

Erdoğan, "Bu adım da tabii önümüzdeki dönemin ev sahibi olacak Hindistan'daki görüşmelerde belki gündeme daha ileri seviyede gelecek. Üye olmak-olmamak hepsi ayrı ama bizim bu ülkelerle olan münasebetlerimiz, bu atılan adımla çok daha farklı bir konuma taşınmış olacaktır" diye konuştu.