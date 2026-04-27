Rüzgarın etkisiyle alevler yeniden yükselmişti: Beykoz'da orman yangını kontrol altına alındı

Kılıçlı Mahallesi'ndeki ormanda dün saat 15.45 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alandan yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin ardından akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

YENİDEN YÜKSELEN ALEVLER KONTROL ALTINDA

Soğutma çalışmaları sürerken rüzgarın etkisi ile alevler yeniden yükseldi. Bunun üzerine ekiplerin çalışması gece de sürdü. Yangının saat 01.00 sıralarında yeniden kontrol altına alındığı bildirildi.

"14 HEKTARLIK AĞAÇLANDIRMA SAHASI VE MAKİLİK ALAN ZARAR GÖRDÜ"

Yangına ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve saat 18.30 sıralarında kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın etkisiyle tekrar etkili olmuştur. Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği yangın, saat 01.00 sıralarında yeniden kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangına 3 helikopter, 51 araç ve 146 personel müdahale etmiş olup, yangında 14 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür" ifadeleri kullanıldı.

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ'NDEN AÇIKLAMA

Yangına ilişkin açıklamada bulunan Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Güzel, "Beykoz Kılıçlı Köyü'nde bir orman yangınıyla karşı karşıyayız. Yangın önce kontrol altına alınmıştı ama rüzgarın etkisiyle tekrardan alevlendiğini görüyoruz. İstanbul itfaiyemizin büyük bir ekibi burada. Bizde kendilerine Beykoz Belediyesi olarak hem su tankerlerimiz hem de iş makinelerimizle destek oluyoruz. Yangın ne kadar sürerse biz de o kadar kendilerine destek olmak için burada olacağız. İnşallah bir an önce kontrol altına alınır ve söndürülür diye temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.