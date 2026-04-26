Beykoz Kılıçlı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı

26.04.2026 17:28:00
Güncellenme:
DHA
Beykoz Kılıçlı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Beykoz'da, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.  

Kılıçlı Mahallesi Karakiraz mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  

Kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı.  

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.  

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın söndürme helikopterlerinin de müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.  

FARKLI NOKTALARDAN GÖRÜLDÜ

Öte yandan yangın nedeniyle yükselen dumanlar Anadolu Yakası'nın farklı yerlerinden de görüldü.

