Saadet öğretmenin ortaya çıkardığı istismar davasında gerekçeli karar açıklandı

10 Ekim 2022 Pazartesi, 14:38

İzmir'in Menderes ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na 17 Mayıs 2014'te gelen ihbarda, kırsal Sancaklı Mahallesi'ndeki ilkokulda 22 yıl öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Adil Şahintürk'ün, 6 kız öğrenciye cinsel içerikli film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddia edildi. Yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencinin ifadeleri, psikolog eşliğinde alındı. Gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şahintürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 102 yıl hapis istemiyle hakkında dava açılan Şahintürk, 15 Ekim 2015 tarihinde görülen duruşmada tahliye edildi. Bu süreçte Şahintürk emekli oldu. Dava ise karar aşamasına geldi.

SAADET ÖĞRETMEN DEVREYE GİRDİ

O dönem aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın ortaya çıkardığı olay, yine Özkan'ın Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayeti ile yeniden gündeme geldi. 26 Haziran 2016'da görülen duruşmada, sanık Şahintürk yeniden tutuklandı. Adli tıp raporlarının gecikmesi nedeniyle uzayan davada savcı, Şahintürk'ün 4 kız öğrenciye yönelik 'zincirleme cinsel istismar' ve 'müstehcen yayın izletmek' suçundan 170 yıl, 2 kız öğrenciye yönelik 'cinsel istismar' suçundan 65 yıl olmak üzere toplam 235 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 13 Temmuz 2017 tarihindeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık Şahintürk'ü, 'müstehcen görüntü izletmek' ve 'cinsel istismar' suçlarından 79,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık, öğrencilerden İ.I.'ya 'müstehcen görüntü izletmek' suçlamasından ise beraat etti.

CEZA DAİRESİ YEREL MAHKEMEYİ ONADI

Kararı, Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz eden Adil Şahintürk'ün avukatı, dilekçesinde müvekkilinin suçu işlediğine dair delillerin sadece tanık ve mağdur beyanlarından ibaret olduğunu öne sürdü. Avukat, tanık öğretmen Saadet Özkan'ın beyanlarında çelişki bulunduğunu, Özkan'ın sanık Şahintürk ile husumeti olduğunu iddia etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede, sanık Şahintürk hakkındaki mağdur İ.I.'ya 'müstehcen film izletme' suçundan verilen beraat kararını onadı. 'Cinsel istismar' ve 'müstehcen film izletme' eylemlerinin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen dava sonucu saptandığı vurgulanarak, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, mahkemenin kararında esasa ve usule aykırılığı bulunmadığı belirtildi. 15'inci Ceza Dairesi, 79,5 yıl hapis cezasını Yargıtay yolu açık olmak üzere onadı.

YARGITAY BİR KEZ DAHA CEZAYI BOZDU

Yargıtay ise kararı, usulde eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle bozarak yerel mahkemeye gönderdi. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde nisan ayında yapılan yeniden yargılamada heyet, tutuklu sanık Şahintürk'e 4 mağdur için 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 8'er yıl hapis cezası verdi. Daha sonra heyet, sanığın mağdurların okulunda müdür vekili olmasını göz önüne alıp, cezaları 15'er yıla çıkardı. Şahintürk'e başka bir mağdura 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan da 12 yıl hapis cezası verildi. Sanık, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bir mağdura karşı 'sarkıntılık' ve 'müstehcen yayın izletme' suçlarından aldığı ve temyiz sınırlaması altında kaldığı için kesinleşen 7,5 yıl hapis cezasıyla toplam 79,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından taraflar, dosyayı bir kez daha Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı görüşen Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, esasa ilişkin kabul yapılmaksızın gerekçesiz hükümler kurulmasını kanuna aykırı görerek, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Kararın ardından haziran ayında hakim karşısına çıkan Şahintürk hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, sanık için 'çocuğun cinsel istismarı', 'sarkıntılık' ve 'müstehcen yayın izletme' suçlarından ve temyiz sınırlaması altında kaldığı için kesinleşen 7,5 yıl hapis cezasıyla toplam 79,5 yıl hapis cezası talebinde bulundu. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde eylül ayında yapılan duruşmada heyet, oy birliği ile karar alıp, yeniden Şahintürk'ü 79,5 yıl hapis cezası çarptırdı.

İLK ŞÜPHELENEN SAADET ÖĞRETMEN OLDU

Şahintürk’ün yeniden 79,5 yıl cezaya çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda; mağdurların yaşı, bulundukları ortam ve sanığın öğretmenleri olması nedeniyle eylemlerin hemen akabinde gerek diğer yetkililere gerekse aile üyelerine anlatamadıkları belirletildi. Kararda, ilk şüphelenen kişinin Saadet Özkan olduğu, Özkan'ın tespit ve değerlendirmeleriyle sanık Şahintürk hakkında soruşturmaya başlanıldığı aktarıldı. Suç tarihinde 9-10 yaşlarında olan mağdurların Şahintürk'ün kendilerine yönelik cinsel istismar teşkil eden eylemlerde bulunduklarını yinelediklerine de kararda dikkat çekildi. Saadet Özkan ile sanık arasında istismar gibi bir suç yönünden iftira etmeyi gerektirecek husumet bulunmadığına da yer verildi. Şahintürk'ün öğretmen ve vekil müdürlük yaptığı odasında müstehcenlik içeren CD'lerin tespit edildiği de gerekçeli kararda vurgulandı.

SANIĞIN İŞLEDİĞİ SUÇLAR SABİT GÖRÜLDÜ

Gerekçeli kararda, Şahintürk'ün 'müstehcen görüntüler izlettiği' ve 'istismarda bulunduğu sabit olduğu, mağdurlara karşı eylemlerini birçok kez yaptığının da altı çizildi. Bir mağdurun beyanında sanığın, telefonla kendisinin vücudunun fotoğrafını çektiğini ve bu nedenle telefonu gizlice alıp, tuvalette fotoğrafları silmeye çalıştığını, başaramayınca telefonu tuvalete attığı da yer aldı. İfadeler ve toplanan deliller ışığında heyet, sanığı 'çocuğun cinsel istismarı', 'sarkıntılık' ve 'müstehcen yayın izletme' suçlarından 79,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, dosyaya ve eyleme yansıyan olumsuz sosyal ilişkileri, fiilden sonra ve yargılama sürecinde pişmanlık göstermeyen davranışları dikkate alınarak, sanık Şahintürk hakkında indirim de uygulamadığını gerekçeli kararında belirtti.