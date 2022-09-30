Saadet Partisi'nden kongre kararı: 30 Ekim'de yapılacak
Saadet Partisi 8. Olağan Büyük Kongresi'nin 30 Ekim Pazar günü yapılmasına karar verildiği bildirildi.
Saadet Partisi, 8. Olağan Büyük Kongresi’ni ‘Seçimlere ve İktidara Hazırlık’ teması ile 30 Ekim Pazar günü yapacağını duyurdu.
Saadet Partisi, 8. Olağan Büyük Kongresini ‘Seçimlere ve İktidara Hazırlık’ teması ile 30 Ekim Pazar günü yapacağını duyurdu. Saadet Partisi Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın yazılı açıklaması şöyle:
“Yasal zorunluluk gereği, partimizin 8. Olağan Büyük Kongresi’nin 30 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. 81 ilden teşkilat mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz kongremiz, ‘Seçimlere ve İktidara Hazırlık’ çalışmalarımızı taçlandıracağımız bir kongre olacaktır.
8. Olağan Büyük Kongremizin partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı kongremize davet ediyoruz. Siz değerli basın mensuplarımız aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunarız.”
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