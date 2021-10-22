Saadet Partisi’nden Squid Game’li gönderme: Game Over

22 Ekim 2021 Cuma, 01:03

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu (PPK) bugün aldığı kararla politika faizini yüzde 16’ya çekti.

Saadet Partisi, alınan karar sonrası sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Merkez Bankası’nı (MB) eleştirdi.

"ECONOMY GAME"

Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı’nın Twitter üzerinden "Kırmızı ışık, yeşil ışık… Economy Game, ilk oyunuyla karşınızda" ifadeleriyle paylaştığı videoda, görevden alınan Merkez Bankası başkanları Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci Ağbal ve yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu ile görevinden istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları ve dolar/TL kurunun yükselişi eş zamanlı olarak yer aldı.

Videonun sonunda ise doların son geldiği 9.49 kuru ve 'Game Over' yazısı yer aldı.