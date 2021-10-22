Saadet Partisi’nden Squid Game’li gönderme: Game Over
Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı, Merkez Bankası’nın (MB) yeni faiz kararını, Netflix dizisi Squid Game göndermeli bir videoyla eleştirdi. Ekonomi yönetiminde tasfiye edilen isimlerin yer aldığı videonun sonunda ise doların son geldiği 9.49 kuru ve 'Game Over' yazısı yer aldı.
Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu (PPK) bugün aldığı kararla politika faizini yüzde 16’ya çekti.
Saadet Partisi, alınan karar sonrası sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Merkez Bankası’nı (MB) eleştirdi.
"ECONOMY GAME"
Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı’nın Twitter üzerinden "Kırmızı ışık, yeşil ışık… Economy Game, ilk oyunuyla karşınızda" ifadeleriyle paylaştığı videoda, görevden alınan Merkez Bankası başkanları Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci Ağbal ve yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu ile görevinden istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları ve dolar/TL kurunun yükselişi eş zamanlı olarak yer aldı.
Kırmızı ışık, yeşil ışık…— Saadet Ankara (@SaadetAnkara) October 21, 2021
Economy Game, ilk oyunuyla karşınızda.#GameOver pic.twitter.com/zAuWzQCVpo
Videonun sonunda ise doların son geldiği 9.49 kuru ve 'Game Over' yazısı yer aldı.
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