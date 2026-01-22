Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.01.2026 13:38:00
Batuhan Serim
Saadettin Saran 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısına çıktı: 3 yıla kadar hapsi isteniyor

İş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, “yasa dışı bahis” davasında ilk kez hakim karşısına çıktı. Saat 11.00’da başlaması planlanan duruşma, saat 13.30 itibarıyla başladı. Saran hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstanbul'da 'yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, iş insanı Saadettin Saran ve bazı şüpheliler hakkında, "S SPORT" internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında 'yasa dışı bahis reklamı yaptıkları' iddiasıyla 4 Mart 2025 tarihinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar; iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, kardeşi Kenan Saran, Emre Eren ve Azade Zeynep Haksal ile avukatları katıldı.  

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede; Saran ile bazı şüphelilerin, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş. bünyesinde hizmet veren "S SPORT" internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiasıyla, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

