Saat 09.05’te Dolmabahçe’de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurlanışının 87. yılında kent genelinde düzenleyeceği çok yönlü programlarla anacak.

İBB Şehir Tiyatroları ise 10 Kasım’a özel olarak “Merhaba Çocuk” adlı oyununu sahneleyecek. Oyun, Atatürk’ün değerlerini, Cumhuriyetin kazanımlarını ve özgürlük bilincini çocuklara aktarmayı amaçlayan özel bir tiyatro deneyimi sunacak.

10 KASIM MÖNÜSÜ

İstanbul’un dört bir yanındaki Kent Lokantaları ise bugün, geleneksel hale gelen 10 Kasım mönüsüyle yurttaşları ağırlayacak. Atatürk’ün en sevdiği yemeklerden oluşan “kuru fasulye, pilav ve hoşaf” mönüsü, bu yıl da tüm Kent Lokantaları’nda ikram edilecek.

İETT, 10 Kasım’da kent genelinde özel uygulamalara imza atacak. Metrobüs ve otobüslerde “10 Kasım ve Atatürk’ü Anma” temalı giydirmeler yapılacak, nostaljik tramvaylarda gün boyunca Atatürk’ün sevdiği şarkılar çalınacak. Öte yandan Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı ve İBB Başkanlığı döneminde de gelenek haline getirdiği “Atatürk ve kurucu kahramanlar için mevlid programı” bu yıl da yapılacak.

Anma etkinliği kapsamında, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın da katılımıyla Dolmabahçe’de Bezmiâlem Valide Sultan Cami’nde bugün 12.55-13.30 saatleri arasında Mevlit Programı düzenlenecek.

Programın ardından cami avlusunda yurttaşlara lokma ikramı yapılacak.

BEŞİKTAŞ Çözüm Noktası’nda bugün saat 17.30’da başlayacak etkinlikte yurttaşlar, Atatürk anısına mum hazırlayacak. 18.30’da hazırlanan mumlar Atatürk portresi önüne bırakılarak yakılacak. Alanda ayrıca yurttaşların duygu ve düşüncelerini paylaşabilecekleri bir anı defteri de yer alacak.

GAZETEMİZİN ARŞİVİ

KADIKÖY Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) dün açılan “87 Yıllık Saygı Duruşu” başlıklı fotoğraf sergisi 10 Kasım 1938’den bugüne anma törenlerinden derlenen arşiv fotoğraflarını bir araya getiriyor. Gazetemizin arşivinin katkılarıyla hazırlanan sergi, 9-24 Kasım tarihleri arasında CKM 4. Kat Fuaye Alanı’nda görülebilecek.

Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri, Atatürk’ü özel bir konserle anacak. “10 Kasım Atatürk Korosu-Sahne Şeflerin Konseri”, bugün 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da.