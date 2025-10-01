Saat verildi... İstanbul Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgara ilişkin uyarıda bulundu.

"AYNI GÜN ETKİSİNİ KAYBETMESİ BEKLENİYOR"

Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı uyarıda, şunları kaydetti:

"Marmara’da rüzgârın, yarın (02.10.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."