Saati değişmişti: Özgür Özel'den Sarıyer çağrısı

14.10.2025 23:02:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Sarıyer'de düzenleyecekleri mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 19.30'da Sarıyer Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyecek.

Özel, sosyal medya hesabından yurttaşları mitinge katılmaya davet ederek, "Makamı veren millettir! Eğer o makam güvenini kaybederse, millet gereğini yapar! Siz sırtınızı icazet aldıklarınıza dayadınız. Biz sırtımızı millete dayadık! Meydanlardayız, yan yanayız, omuz omuzayız!" ifadesini kullandı.

