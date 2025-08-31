Cumhuriyet Gazetesi Logo
Saatler kaldı: Tele 1 ekranları karartılıyor

Saatler kaldı: Tele 1 ekranları karartılıyor

31.08.2025 15:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Saatler kaldı: Tele 1 ekranları karartılıyor

RTÜK’ün 5 günlük sansür kararının ardından Tele 1 ekranı saatler sonra karartılıyor.

Tele 1 ekranı 31 Ağustos Pazar'ı 1 Eylül Pazartesi'ye bağlayan geceden itibaren 5 gün kararacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sansürün kaldırılışının yıl dönümü olan 24 Temmuz'da Tele 1'e 5 gün ekran karartma cezası vermişti.

Ankara 23. İdari Mahkemesi, RTÜK'ün Tele 1'e verdiği 5 günlük yayın durdurma cezasına yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı 27 Ağustos'ta iptal edildi.

Yürütme durdurmayı kaldıran karar, üst mahkeme tarafından iptal edilmezse Tele 1 ekranı saatler sonra karartılacak.

İlgili Konular: #RTÜK #TELE 1