Saatler kaldı: Tele 1 ekranları karartılıyor

Tele 1 ekranı 31 Ağustos Pazar'ı 1 Eylül Pazartesi'ye bağlayan geceden itibaren 5 gün kararacak.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sansürün kaldırılışının yıl dönümü olan 24 Temmuz'da Tele 1'e 5 gün ekran karartma cezası vermişti.
Ankara 23. İdari Mahkemesi, RTÜK'ün Tele 1'e verdiği 5 günlük yayın durdurma cezasına yürütmeyi durdurma kararı vermişti.
Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı 27 Ağustos'ta iptal edildi.
Yürütme durdurmayı kaldıran karar, üst mahkeme tarafından iptal edilmezse Tele 1 ekranı saatler sonra karartılacak.