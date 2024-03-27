‘Sabancı Camii'nden Karataş’a kadar kıyı düzenlemesi’

CHP Adana Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, Seyhan için gerçekleştirmeyi hayal ettiği en büyük projeyi anlattı. Sabancı Camii ve regülatör köprüden Karataş’a kadar Seyhan Nehri üzerinde ve kıyılarında yapılabilecek düzenlemelere ilişkin konuşan Tekin, projenin Adana’nın gözde bir kent olmasını sağlayabileceğini vurguladı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.03.2024 - 18:48
‘Sabancı Camii'nden Karataş’a kadar kıyı düzenlemesi’
Abone Ol google-news

CHP Adana Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, Seyhan için hayalindeki en büyük projenin Sabancı Camii ve regülatör köprüden Karataş’a kadar Seyhan Nehri üzerinde ve kıyılarında yapılabilecek düzenlemeler olduğunu söyledi. Tekin, Seyhan’da 2 yeni bulvar, yerinde kentsel dönüşüm, açılacak cadde ve sokaklar, altı otopark olacak kapalı semt pazarları, yayalaştırılacak cadde ve sokaklar, imarsız yapılar ile dağınık hisselerin birleştirilmesi konularındaki çalışmaların göreve başladıktan kısa süre sonra yaşama geçebileceğini söyledi. Rant ve spekülasyonları önlemek üzere bu konuda detaya girmek istemediğini belirtirken de imar konularında tam bir şeffaflık ve ilgilileri ile görüşülerek kararlar verileceğine vurgu yaparak, “Kent rantları halkın tümüne katkı sağlayacak bir model olacaktır”dedi.

‘ADANA GÖZDE BİR KENT OLACAK’

Peyzaj ve şehir plancısı mimarlar ile görüşmesinde, Seyhan için Tüm Adana’yı ilgilendiren, Adana’nın gözde bir kent olmasını sağlayacağını belirttiği ‘Adana’dan Akdeniz’e Nehir Yolu’ hayalini de anlatan Oya Tekin, “Bu tabii çok boyutlu bir proje. Başta Büyükşehir, Yüreğir, Seyhan ve Karataş belediyelerinin yanısıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine, DSİ, özel mülkiyetlerle birlikte projelendirilmesi olanaklı. Kentlinin suyla ilişkisini güçlendirebilecek sosyal donatı alanları ve kıyı peyzaj düzenlemeleri, rekreasyon alanları  belki de 10-15 yıl sürebilir. Ancak bir yerden başlanabilir” dedi. 


Adana haberleri Seyhan haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu’ndan Yerlikaya’ya sert tepki: ‘Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu?’

İmamoğlu’ndan Yerlikaya’ya sert tepki: ‘Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu?’
Karamürsel sahillerinde şok edici olay: Öldürülmüş yunus karaya vurdu!

Karamürsel sahillerinde şok edici olay: Öldürülmüş yunus karaya vurdu!
Yavaş'tan Altınok'a: 'Çocuklarınız memur olurken KPSS sınavına girdiler mi?'

Yavaş'tan Altınok'a: 'Çocuklarınız memur olurken KPSS sınavına girdiler mi?'
Oyuncu Erkan Petekkaya’nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti

Oyuncu Erkan Petekkaya’nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti
DEM Parti’den ‘Ahmet Saymadi’ açıklaması: İtiraf değil iftira

DEM Parti’den ‘Ahmet Saymadi’ açıklaması: İtiraf değil iftira
Milyonlarca istihdam yapay zeka nedeniyle risk altında olabilir!

Milyonlarca istihdam yapay zeka nedeniyle risk altında olabilir!
Erdoğan yine 'sabır' istedi: 'Gelip geçici sıkıntılar...'

Erdoğan yine 'sabır' istedi: 'Gelip geçici sıkıntılar...'
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin organları, 5 hastaya yeni bir şans veriyor

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin organları, 5 hastaya yeni bir şans veriyor