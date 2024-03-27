‘Sabancı Camii'nden Karataş’a kadar kıyı düzenlemesi’

Yayınlanma: 27.03.2024 - 18:48

Güncelleme: 27.03.2024 - 18:48

CHP Adana Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, Seyhan için hayalindeki en büyük projenin Sabancı Camii ve regülatör köprüden Karataş’a kadar Seyhan Nehri üzerinde ve kıyılarında yapılabilecek düzenlemeler olduğunu söyledi. Tekin, Seyhan’da 2 yeni bulvar, yerinde kentsel dönüşüm, açılacak cadde ve sokaklar, altı otopark olacak kapalı semt pazarları, yayalaştırılacak cadde ve sokaklar, imarsız yapılar ile dağınık hisselerin birleştirilmesi konularındaki çalışmaların göreve başladıktan kısa süre sonra yaşama geçebileceğini söyledi. Rant ve spekülasyonları önlemek üzere bu konuda detaya girmek istemediğini belirtirken de imar konularında tam bir şeffaflık ve ilgilileri ile görüşülerek kararlar verileceğine vurgu yaparak, “Kent rantları halkın tümüne katkı sağlayacak bir model olacaktır”dedi.

‘ADANA GÖZDE BİR KENT OLACAK’

Peyzaj ve şehir plancısı mimarlar ile görüşmesinde, Seyhan için Tüm Adana’yı ilgilendiren, Adana’nın gözde bir kent olmasını sağlayacağını belirttiği ‘Adana’dan Akdeniz’e Nehir Yolu’ hayalini de anlatan Oya Tekin, “Bu tabii çok boyutlu bir proje. Başta Büyükşehir, Yüreğir, Seyhan ve Karataş belediyelerinin yanısıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine, DSİ, özel mülkiyetlerle birlikte projelendirilmesi olanaklı. Kentlinin suyla ilişkisini güçlendirebilecek sosyal donatı alanları ve kıyı peyzaj düzenlemeleri, rekreasyon alanları belki de 10-15 yıl sürebilir. Ancak bir yerden başlanabilir” dedi.