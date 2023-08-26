Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!

Yayınlanma: 26.08.2023 - 14:16

Güncelleme: 26.08.2023 - 14:16

Yunan adaları turu sırasında tekne kazası geçirip hastaneye kaldırılan ve tedavileri devam eden iş insanı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin Esas Holding'den yeni bir açıklama yapıldı.

"TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, Sabancı çiftinin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilerek, şunları kaydedildi:

"Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir."