Sabiha Gökçen'de korku dolu anlar: Yolcu uçağı pistten çıktı!

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan ve AJet firmasına ait Pristine-İstanbul seferini gerçekleştiren Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişin hemen ardından kontrolünü kaybederek pistten çıktı.

Airport Haber'de yer alan bilgilere göre, olayın ardından havalimanı işletmesi tarafından yayımlanan NOTAM’da, uçağın taksi yolundan çıkması nedeniyle 06R/24L pistinin trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Pist kapanınca yoğun saatlerde gerçekleşen operasyon akışı aksadı; bazı uçaklar pas geçmek zorunda kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Havalimanı ekipleri olay yerine sevk edilirken, uçağın bulunduğu alandan güvenli şekilde çıkarılması için yoğun çalışma yürütüldü.

Kurtarma operasyonu tamamlanana kadar söz konusu pist uçuşa kapatıldı. Olaya ilişkin hem SHGM hem de havalimanı otoritesi tarafından soruşturma başlatıldı.