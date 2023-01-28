Sabiha Gökçen'de 54 kilo insan saçı ele geçirildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Doha-İstanbul seferini yapan uçakla gelen 3 kişinin valizlerinde kilolarca doğal insan saçı ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 10:53
Sabiha Gökçen'de 54 kilo insan saçı ele geçirildi
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İstanbul'a iniş yapan kişilerin valizlerinde 54 kilo doğal insan saçı ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sabiha Gökçen Havalimanı’na, Doha-İstanbul seferini yapan uçakla gelen 3 kişi, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından şüpheli görülmesi üzerine takibe alındı.

800 BİN TL DEĞERİNDE...

Şüphelilerin valizleri x-ray taramasından geçirildi. Görüntülerde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine valizlerde ayrıntılı arama yapıldı. Valizlerde toplam 54 kilo ağırlığında ve 262 bağ şeklinde doğal insan saçı ele geçirildi.

Kuaförlerde kullanıldığı belirtilen saçların yaklaşık 800 bin TL değerinde olduğu belirlendi. Saçlara el konulurken, olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor. 

 


Sabiha Gökçen doğal saç

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