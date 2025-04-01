Sabiha Gökçen’den kalkan uçak sis nedeniyle Trabzon’a inemedi!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 09:33

Güncelleme: 01.04.2025 - 09:33

Türkiye genelinde etkili olan sis ve pus, hava trafiğinde büyük aksamalara yol açtı. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan yolcu uçakları, Trabzon’a iniş yapamadı.

Trabzon Havalimanı çevresinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, pilotlar iniş için defalarca deneme yapmak zorunda kaldı. Ancak şartlar düzelmeyince uçaklar Rize-Artvin Havalimanı’na yönlendirildi.