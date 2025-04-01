Sabiha Gökçen’den kalkan uçak sis nedeniyle Trabzon’a inemedi!
Yoğun sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'na inemeyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Görüş mesafesi düzelmeyince uçaklar Rize'ye yönlendirildi.
Türkiye genelinde etkili olan sis ve pus, hava trafiğinde büyük aksamalara yol açtı. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan yolcu uçakları, Trabzon’a iniş yapamadı.
Trabzon Havalimanı çevresinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, pilotlar iniş için defalarca deneme yapmak zorunda kaldı. Ancak şartlar düzelmeyince uçaklar Rize-Artvin Havalimanı’na yönlendirildi.
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