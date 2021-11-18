Saç ekimi sırasında yaşamını yitirdi
İtalya'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen İbrahim Gül'ün (28), ameliyat sırasında fenalaşarak yaşamını yitirmesinin ardından sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.
İbrahim Gül'ün avukatı, "Kan tahlili yapıldığı herhangi bir şey çıkmadığı söyleniyor ancak kayıt olmadığı için biz bunları göremiyoruz. Tabiri caizse bu işlemin kaçak yapıldığı ortaya çıkıyor. Çünkü hastanenin saç ekimi yaptığı yer ile işlemin yapıldığı yer farklı'' dedi.
Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Çağrı Serdar Elgörmüş, Evin Baykuşak, Mehmet Albayrak ve Şehnaz Çelebi hazır bulundu. Duruşmaya müşteki, tanıklar ve taraf avukatları da katıldı.
"İLK MÜDAHALEYİ BEN YAPTIM"
Duruşmada savunma yapan görevli doktor Mehmet Albayrak, "Hastada problem yoktu. Anestezi yapıldıktan sonra Pliküller alındı. Pliküller alındıktan sonra henüz saç ekimindeki kanallar açılmadan önce hastada göğsünde rahatsızlık başladı. İlk müdahaleyi ben yaptım. Daha sonra da mavi kod verdim. Hastanenin kardiyoloji uzmanları ilk müdahaleyi yaptı."
"ANESTEZİ NORMALİNDE ALTINDADIR"
Anestezi uzmanı sanıklar verilen dozun normalin de altında olduğunu, hasta için hayati risk arz etmediğini savundu. Anestezi teknikeri Şehnaz Çelebi, "Biz olağan işlemleri yaptık, hasta iyiydi" diyerek kendini savundu.
"FAZLA DOZ UYGULAMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
Sanık anestezi teknikeri Evin Baykuşak ise, "Talimat üzerine belirtilen dozları uyguladık. Fazla doz uygulaması söz konusu değildir" şeklinde konuştu.
Hastanenin mesul müdürü Çağrı Serdar Elgörmüş ise savunmasında "Benim kusurum yoktur. Suçsuzum, beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.
"KAN TESTLERİ YETERSİZ"
İbrahim Gül'ün avukatı Burak Vural, "Genel olarak saç ekim işlemlerinde hastaya sadece basit bir kan tahlili yapılıyor. Bu kan tahlili sağlık personellerini korumak için yapılıyor. Aslında bu büyük bir yanlış saç ekimi işleminde kafaya binlerce darbe vuruluyor. Ciddi şekilde işlemler yapılıyor bu. İşlemler yapılmadan önce bir tarama yapılmalı. Hastaların hangi rahatsızlıkları olduğu sadece beyanla olacak bir şey değil" dedi.
Mehmet Albayrak hakkındaki adli kontrol kararının delillerin büyük ölçüde toplanmış olması gözetilerek kaldırılmasına karar veren mahkeme ise savcının dava ile ilgili mütalaasını hazırlaması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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