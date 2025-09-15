Saç ekiminde yeni dönem başlıyor, uzmanlar uyardı: Merdiven altı ülke olduk

Saç ekiminde yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre sekiz saat süren ameliyatın sadece bir saatlik kısmını hekimler kalan kısmını ise yardımcı sağlık personeli yapabilecek. Uzmanlar deri bütünlüğünü bozan, saç köklerini alma ve kanal açmak gibi cerrahi işlemlerin yetkili hekimler tarafından yapılması gerektiğini belirterek “Bu yönetmelikle merdiven altı uygulamalar teşvik ediliyor” dedi. Hukukçular da yönetmeliğin kanuna aykırı olduğunu belirterek “Bu düzenleme, kanunla yalnızca hekimlere tanınan tıbbi müdahale yetkisinin, yönetmelikle hekim dışı personele verildiği anlamına gelmektedir” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelik’te yaptığı değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre saç ekimi için kafa derisinde kanallar açılması sertifikalandırılmış hekimler, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi, deri ve zührevi hastalıkları uzman tabipler tarafından yapılacak. Saç foliküllerinin (kıl köklerinin) toplanması ve kanallara yerleştirilmesiyse ilgili hekimler ya da sertifikalandırılmış sağlıkçılarla gerçekleştirilecek. Düzenlemeye göre, sekiz saat süren ameliyatın sadece bir saatlik kısmı hekimler tarafından kalan yedi saatlik operasyonu yardımcı sağlık personeli yapabilecek. Uzmanlar konuyu gazetemize değerlendirdi.

‘BÜYÜK ZARAR VERİR’

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif cerrahı Prof. Dr. Derya Özçelik; saç ekiminin sekiz-on saat süren cerrahi bir işlem olduğunu anımsatarak “Ameliyatın ilk bir saatlik kısmını doktor yapsın, kalanını hemşire yapsın gibi bir anlayış büyük zarar verir” dedi. Son yıllarda saç ekimi sırasında yanlış uygulamalar sonucu hayatını kaybeden hastalar olduğunu vurgulayan Özçelik “Anestezi teknikerleri hiç hasta görmeden mezun oluyorlar. Şimdi bu insanlara bir de ameliyat yaptıracaklar” ifadelerini kullandı.

Özçelik ayrıca, saç ekimi sektöründe hizmet veren çok sayıda personelin sağlıkçı dahi olmadığını belirtti. “Önceki mesleği emlakçılık, pazarcılık olan insanlar isimlerinin önüne ‘doktor’ yazıyor, kartvizit bastırıyorlar ve hastalarımız da onları doktor sanıyorlar” diyen Özçelik, Sağlık Bakanlığı’nın ‘ucuz olsun, çok olsun’ anlayışı ile tüm şikayetlere karşın bu işletmelere müdahale etmediğinin altını çizdi.

‘SAVUNULACAK TARAFIMIZ KALMADI’

Dermatolog Dr. Murat Küçüktaş; deri bütünlüğünü bozan, saç köklerini alma ve kanal açmak gibi cerrahi işlemlerin yetkili hekimler tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Küçüktaş “Bu yönetmelikle merdiven altı uygulamalar teşvik ediliyor” dedi. Küçüktaş ayrıca, kök alımının hekim dışına bırakılması durumunda yardımcı sağlık personelinin “Cerrahi işlemi ben yapıyorum, o zaman ne gerek var doktora?” diyerek kaçak işletmeler açmasının önünün açıldığını ifade etti.

Uluslararası sağlık kuruluşlarının Türkiye’ye yönelik en şiddetli eleştirilerinin hekim dışı uygulamaların fazlalığı olduğuna dikkat çeken Küçüktaş, “Bizim yasamız da bu uygulamaların hekimler tarafından yapılması hükümlerini içeriyor diyerek kendimizi savunuyorduk, artık savunulacak tarafımız kalmadı. Yasal olarak da merdiven altı bir ülke olduk” dedi.

‘AYKIRILIKLARA YENİ BİR AYKIRILIK EKLENDİ’

Hukukçu Hekimler Enstitüsü Derneği Başkanı Yakup Gökhan Doğramacı; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca teşhis ve tedavi yetkisi hekimlere tanındığını anımsatıp, “Son değişiklikle, saç foliküllerinin toplanması ve kanallara yerleştirilmesi işlemlerinin tabipler dışında, ‘saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikasına sahip sağlık meslek mensupları’ tarafından da yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme, kanunla yalnızca hekimlere tanınan tıbbi müdahale yetkisinin, yönetmelikle hekim dışı personele verildiği anlamına gelmektedir” dedi. Yönetmeliğin kanuna aykırı olduğunu belirten Doğramacı, “Yönetmelik eski haliyle de yerleştirme işlemini sağlık personeline vermişti. O da kanuna aykırıydı. Aykırılıklara yeni bir aykırılık eklendi” ifadelerini kullandı.