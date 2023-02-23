SADAT tarafından gazetemiz yazarı Mine Kırıkkanat’a açılan dava reddedildi: “Basın özgürlüğü kapsamında”

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 17:03

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 17:03

Gazetemiz yazarı Mine Kırıkkanat Kırıkkanat’ a açılan davada köşe yazısında geçen "pusudaki şeriat ordusu" ve "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını alenen ihlal ederek kurulan şeriat ordusu SADAT'ın" ifadeleri sebep gösterilirken, SADAT bahsi geçen ifadelerden dolayı manevi tazminat davası açmıştı.

Gerekçeli kararda ise şu ifadelere yer verildi:

“Mine Kırıkkanat’ın yazılan köşe yazısının basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kalıp kalmadığının uyuşmazlık konusu bulunduğu bu çerçeve davacı şirketin kamu oyu nezdinde tanınan ve bilinen tüzel kişilik olarak eleştiriye katlanma yükümlülüğünün normalden fazla olduğu ayrıca dava konusunda köşe yazısının ülke gündemini meşgul edebilecek ve herkes tarafından takip edilebilecek nitelikte olması sebebiyle üstün kamu yararının bulunduğu bu sebeplerle köşe yazısının yayınlanmasının ifade ve basın özgürlüğü kapsamında kalması, kamu yararı ve toplumsal ilgi hususlarına ilişkin olması ve ifade özgürlüğünün muhalif olan, çarpıcı gelen ve rahatsız eden haber ve fikirler için de uygulanmasının gerektiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları doğrultusunda davanın reddine karar verildi.”