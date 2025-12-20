Sadettin Saran serbest kaldıktan sonra stada geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ‘uyuşturucu madde temin etmek’ ve ‘uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak’ suçlamalarıyla ifadeye çağırılan Sadettin Saran, yurt dışında bulunmasına rağmen savcılığa ifade vermek üzere gece saatlerinde özel uçakla İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılanan Saran, İstanbul Adalet Sarayı’nda yaklaşık 2 saat ifade verdi. Kan ve saç örneği alınması için sevk edildiği Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından yeniden adliyeye getirilen Saran, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalmasının ardından Saran, Eyüpspor – Fenerbahçe maçının ikinci yarısında stada giriş yaptı.

Başkan Saran'ı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri stat girişinde alkışlarla karşıladı.