Şadoğlu Apartmanı davasında duruşma 3 Kasım’a ertelendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılması sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında binanın mimari projesinde imzası bulunan mimarlar Aynur Oğuzhan ve Nurullah Oğuzhan, statik projeye vize verdiği belirtilen İnşaat Mühendisleri Odası görevlileri Basri Ardağ ve Demet Doğan, müteahhitler Nail Güngör ve Nejdet Hanlıoğlu ile kamu görevlileri Mustafa Bingöl, Mustafa Hakan Büker, Hacı Abuzer Hancı, İbrahim Altunkaya, Abdulkadir Akbaş, Alper Yiğit, Mehmet Zeki Bolelli, Nurhan Tahir Sütçü, Vefik Hüdaver Şahin, Duran Özdemir, Ahmet Özer ve Ekrem Özbey hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

Davanın görülmesine Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

3 KASIM'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 3 Kasım 2026'ya erteledi.