Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında 3 sanığa tahliye kararı

18 Ağustos 2022 Perşembe, 19:54

Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 27 Ocak’ta Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Bakırköy 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın üçüncü gününde tutuklu 10 sanık duruşmaya getirilirken, tutuksuz sanıkların bir kısmı ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Mahmutyazıcıoğlu’nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, Murat Bilmez ve Suphi Malgaz duruşmaya katıldı.

DURUŞMA SAVCISI TUTUKLULUK DEVAM TALEBİNDE BULUNDU

Duruşmada tutuklu bulunan sanıklar tahliyelerini talep etti. Tutuksuz bulunan sanıklar ise haklarında verilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi. Duruşma savcısı, tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

3 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, Fatih Okan Kodak, Burak Otcuoğlu ve Uğurcan Bilge'nin tahliyesine karar verdi. Heyet, tutuklu bulunan Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Kerem Öztürk, Gökhan Karakan ve Abdülkadir Kara'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına karar verdi. Heyet, Şafak Mahmutyazcıoğlu'nun telefonun mirasçılarına iade edilmesine karar vererek duruşmayı 7 Kasım 2022 tarihine erteledi.