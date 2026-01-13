Safari için Etiyopya’ya gitti: Çatışmanın ortasında kalan Türk iş insanı hayatını kaybetti

Turistik seyahat için Etiyopya’ya giden Silkar Madencilik sahibi Erdoğan Akbulak çıkan çatışmada hayatını kaybetti.
Gazeteci Can Özçelik'in haberine göre, iş insanının Etiyopya’ya safari için gittiği öğrenildi.
Öte yandan iki Türk vatandaşının daha çatışma arasında kaldığı ve kurtulmalarının ardından Türk Büyükelçiliği’ne sığındığı iddia edildi.
Yerel basında yer alan bilgilere göre ise Erdoğan Akbulak’ın cenaze töreninin 15 Ocak 2026 Perşembe günü öğle namazını müteakip İstanbul Şakirin Camii’nde kılınacağı, ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.