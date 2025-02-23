Safranbolu'da 150 yıllık tarihi konakta yangın çıktı
Safranbolu'da çıkan yangında 150 yıllık tarihi konak kullanılamaz hale geldi.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde150 yıllık tarihi konakta yangın çıktı.
Olay sabah saat 05.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde Recep Özkan’a ait 2 katlı tarihi konakta meydana geldi.
Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında Recep Özkan ve eşi Fatma Özkan alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Yangında Recep Özkan’ın yüzünde hafif yanıklar oluştu.
İhbar üzerine gelen Safranbolu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek yangının diğer konaklara ve evlere sıçramasını önledi. Konakta çıkan yangının soğutma çalışmaları ise sürüyor.
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