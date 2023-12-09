Sağanak etkili oldu: İstinat duvarı çöktü!

Yayınlanma: 09.12.2023 - 15:45

Güncelleme: 09.12.2023 - 15:49

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kuvvetli yağış dünden beri Elazığ’da etkili oluyor. Yağışla birlikte kent genelinde bazı istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi.

Yağışın etkisiyle Abdullah Paşa Mahallesi’nde bulunan bir sitenin istinat duvarında kısmi çökmeler meydana geldi.

Site sakinleri her yağış döneminde istinat duvarında çökmelerin olduğunu, ayrıca yıkılan duvarın üst kısmında çocuk parkının olduğuna dikkat çekerek bu soruna kalıcı çözümler beklediklerini dile getirdi.

"ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Site sakinlerinde Volkan Balcı, ’’Buradaki duvar, bu bir sene içerisinde yıkıldı. Aracımızı kıl payı kurtardık. Sonradan yine yıkıldı. Görülen toprak kısımlar, yağmur yağdıkça hepsi yıkılacak, dökülecek. Ayrıca burada çocuk parkı var ve bu sefer de çocukların canına mal olacak. Bu cenazenin bir an önce kaldırılması lazım. Binanın önü boşaldığı zaman ne olacak tahmin bile edemiyorum. Buna bir an evvel çözüm bulunmasını istiyoruz’’ dedi.