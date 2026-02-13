Sağanak İzmir'i vurdu: En fazla yağış o ilçede ölçüldü

İzmir’de 12 Şubat gecesi başlayan ve 13 Şubat sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli yağışın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde yoğun mesai yaptı.

Büyükşehir, su baskınları ve heyelanlara karşı tüm birimleriyle sahaya inerek olumsuzlukların büyümesini engellemeye çalıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kent genelinde 412 iş makinesi, 200 pompa ve 1365 personel görev aldı.

İZMİR’DE GECE BOYUNCA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Sağanak yağış, özellikle kıyı ve kuzey aksında etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ölçüm istasyonlarına göre son 12 saatte en fazla yağış Karaburun’da metrekareye 62,9 kilogram olarak kaydedilirken, Buca’da 45,4, Konak’ta 40,9, Aliağa’da 43,6 ve Foça’da 46 kilogram yağış ölçüldü.

Yağış sabah saatlerinde etkisini kaybetse de bazı bölgelerde su baskınları ve taşkınlar meydana geldi.

HEYELANLARA ANINDA MÜDAHALE

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri özellikle yol ve konutlardaki su baskınlarına müdahale ederken, itfaiye ekipleri su tahliye çalışmalarını sürdürdü. Özellikle suyun biriktiği noktalarda tahliye çalışmalarına ağırlık verildi. Dikili Cumhuriyet Mahallesi’nde 3 hidrosub pompa ile su çekildi.

Karaburun Karareis Mahallesi’nde sitelerde yaşanan su baskınlarına müdahale edildi. Yağış nedeniyle Dikili Çandarlı Yolu, Bayındır Karapınar Mahallesi ve Urla Balıklıova yolunda heyelan meydana geldi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım ekipleri, ulaşımın aksamaması için bu bölgelerde temizlik ve güvenlik çalışmalarını sürdürdü.

Tire Küçükkemerdere Mahallesi ulaşım yolu güvenlik önlemleri alınarak açıldı. Karaburun Yayla mahallesinden Küçükbahçe ve Balıklıova’ya kadar kapalı olan yollar da açılıyor.

Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Konak Alsancak ve Urla Çamlıçay mahalleleri ihbarların yoğunlaştığı bölgeler arasında yer aldı. İlçe bazında ise Konak ve Urla öne çıktı.

Büyükşehir Belediyesi, yağışın etkisini sürdürme ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu, gelişmelerin AKOM tarafından anlık takip edildiğini bildirdi. Kent genelinde su baskınlarına karşı mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü kaydedildi.