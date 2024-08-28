Sağanak yağmur sonrası Finans Merkezinde AVM tavanı çöktü!
İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağmur sonrası Finans Merkezi içerisinde yapımı devam eden alışveriş merkezini su bastı. Yaşanan olayda AVM'nin tavan kısmında çökme meydana geldi.
İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak etkisini gösterdi. İddialara göre İstanbul Ataşehir'de yoğun yağış nedeniyle Finans Merkezi içerisinde yapımı devam eden alışveriş merkezinin tavanı çöktü. di.
İçeride kimsenin bulunmaması muhtemel faciayı engelledi. AVM yapımında çalışan işçiler ise durumu yetkililere bildirerek önlem aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.
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