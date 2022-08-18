Sağlık Bakanı duyurdu: Bin 356 engelli sürekli işçi alımı mülakatsız, noter kurasıyla olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere bin 356 engelli sürekli işçi alımının mülakatsız, noter kurasıyla olacağını bildirdi.

AA
18 Ağustos 2022 Perşembe, 11:20
Sağlık Bakanı duyurdu: Bin 356 engelli sürekli işçi alımı mülakatsız, noter kurasıyla olacak
Abone Ol google-news

Bakan Koca, Twitter hesabından, engelli statüsünde sürekli işçi alımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca paylaşımında, "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular, 19 Ağustos'a kadar, http://esube.iskur.gov.tr adresinden yapılıyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanı fahrettin koca engelli

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler