Sağlık Bakanı duyurdu: Bin 356 engelli sürekli işçi alımı mülakatsız, noter kurasıyla olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere bin 356 engelli sürekli işçi alımının mülakatsız, noter kurasıyla olacağını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından, engelli statüsünde sürekli işçi alımına ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca paylaşımında, "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular, 19 Ağustos'a kadar, http://esube.iskur.gov.tr adresinden yapılıyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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