Sağlık Bakanı duyurdu: Bin 356 engelli sürekli işçi alımı mülakatsız, noter kurasıyla olacak

18 Ağustos 2022 Perşembe, 11:20

Bakan Koca, Twitter hesabından, engelli statüsünde sürekli işçi alımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca paylaşımında, "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular, 19 Ağustos'a kadar, http://esube.iskur.gov.tr adresinden yapılıyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.