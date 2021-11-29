Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Randevu süresinin yetmediğini biliyoruz

29 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Şehir hastanelerinde şirketlerin işlettiği ticari alanların doğalgaz faturalarını Sağlık Bakanlığı ödedi” gibi Sayıştay tespitlerine ilişkin, “Kamu zararı yok” savunmasını yaptı. Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki (MHRS) 5 dakikalık randevulara yönelik eleştirilere de “5 değil, 10 dakika veriliyor. Yeterli olmadığını biliyoruz” karşılığını verdi.

Koca, Plan ve Bütçe Komisyo-nu’nda bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde soruları yanıtladı. MHRS’de randevuların 5 dakikalık verilmesi tepki çekmişti. Koca bu yöndeki tepkilere, “MHRS 5 dakika değil, 10 dakika ile veriliyor. 10 dakika uygun bir zaman dilimi mi? Bazı branşlar için belki olabilir ama cildiye gibi çocuk, dahiliye gibi birçok branş için 10 dakikanın da yeterli olmadığını biliyoruz” savunmasını yaptı. Koca, gazetemizin de gündeme getirdiği “Şehir hastanelerini yapan bazı şirketlerin işlettiği ticari alanların doğalgaz faturalarını Sağlık Bakanlığı ödedi” gibi Sayıştay tespitlerine ilişkin de “Bulguların hiçbirinde kamu zararı yok, büyük kısmı muhasebe kayıt hatası” dedi. Koca, TÜİK’in 2020 yılı için ölüm verilerini neden açıklamadığının sorulması üzerine de “O TÜİK’in sorunu” karşılığını verdi.