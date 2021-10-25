Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yardımcısı için istifa çağrısı

25 Ekim 2021 Pazartesi, 12:44

CHP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Fikret Şahin, önce temeli atılan ardından ihalesi verilen ve birçok usulsüzlüğün ortaya çıktığı Isparta Şehir Hastanesi ile ilgili yaptığı açıklamalara Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmemesine tepki gösterdi.

Şahin, “Isparta Şehir Hastanesi’nin önce temeli atıldı sonra ihalesi verildi. Bize ulaşan belgelerde, hastane üzerinde birçok yolsuzluğun yapıldığı ve ihale komisyonun baskı altına alındığı açık bir şekilde görülmektedir. Üzerinden 12 gün geçmesine rağmen ne Sağlık Bakanı’ndan ne de AKP yetkililerinden bir açıklama yok. Sayın Sağlık Bakanı ihaleye fesat karıştırma belgesinin altında müsteşar yardımcısı olarak imzası bulunan yardımcısı Şuayip Birinci’nin görevine devam etmesine izin verecek mi, yoksa istifasını mı isteyecek? Sayın Bakan yolsuzluk belgesinin altında imzası olan yardımcısıyla çalışmaya devam ederse bu yolsuzluk ve usulsüzlüğe o da ortak olmuş olacaktır. O neden bu yolsuzluk belgesinin altında imzası ve sorumluğu olan yardımcısı Şuayip Birinci’nin görevine derhal son vermelidir” dedi.

'İHALEYE FESAT KARIŞTIRILDI'

Isparta Şehir Hastanesi’nin temel atma töreninin 12 Mart 2014 tarihinde dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bölge milletvekilleri ve şirket yetkilileriyle gerçekleştirildiğini hatırlatan Şahin, “12 Mart 2014 tarihindeki temel atma töreni sonrası 28 Mart 2014 tarihinde 5 kişilik ihale komisyonu oy birliği ile ihalenin iptalini talep ediyor. Ancak Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ihaleyi iptal etmiyor ve temel atma töreninden dört buçuk ay sonra 24 Temmuz 2014’te ihale düzenleniyor. Sırf ihale yapılsın diye 24 Temmuz 2014 tarihinde Müsteşarlık makamı tarafından düzenlenen ikna notunda dönemin Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Ahmet Burak Yaşar’ın, Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci’nin ve Müsteşar Eyüp Gümüş’ün imzaları bulunmaktadır. Bu yazıyla ihale komisyonu üzerine baskı uygulayan Sağlık Bakanlığı bürokratları resmen ihaleye fesat karıştırmışlardır. Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan bu olay AKP iktidarının rant düzeninin içine gömüldüğünün ispatıdır” dedi.

Şahin şöyle devam etti;

“Elimizdeki belgeler ihaleye fesat karıştırmanın resmi belgeleridir. Bu belgeler Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve tarafımızdan 12 gün önce açıklanmasına rağmen ne Sağlık Bakanlığı’ndan ne de AKP’li yetkililerden herhangi bir ses yok. Sağlık Bakanlığı’nın bu yolsuzluklar hakkındaki düşünceleri nedir, bu konuda nasıl adım atacaklarını merak ediyoruz. Eğer Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu belgelere sahte demiyorsa bu bilgileri tasdikliyor demektir. Bu bilgileri tasdikliyorsa da derhal yardımcısı Şuayip Birinciyi görevden almalıdır, görevden alamıyorsa her ikisi de istifa etmelidir. Isparta Şehir Hastanesi ile ilgili daha birçok yolsuzluklar var. Bu yolsuzluk ve hukuksuzlukların ikinci perdesini de önümüzdeki günlerde açıklayacağız.”