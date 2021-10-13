Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere uyarı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gençlere uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs pandemisine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Koca, "Dün yatışı yapılan COVID-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı" ifadelerini kullandı.
"Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor" diyen Koca, "Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı" uyarısında bulundu.
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