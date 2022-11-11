Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan SMA açıklaması

11 Kasım 2022 Cuma, 19:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birtakım ziyaretlerde bulunmak için Niğde'ye geldi. Ziyaretleri sırasında SMA Tip 1 hastası çocuğu olan bir anne Koca'dan hasta olan çocukların ilaç masraflarının karşılanmasını istedi.

Koca, Niğde’de çocuğu SMA Tip 1 hastası olan bir annenin ilaç maliyetlerinin karşılanmasını istemesi üzerine, “Üniversitede hocalar var. Bu hocaların uygun gördükleri tedavileri devlet olarak biz ödüyoruz ve öderiz bundan hiç şüpheniz olmasın ama bir şey söyleyeyim; faydası olmayan ilaç için faydası olacak diye umut veriliyor bir takım dernek ve firmalar üzerinden. Buna ne olursunuz alet olmayalım" dedi.



Koca, anneye şu yanıtı verdi:

"FAYDASI OLACAK DİYE UMUT VERİLİYOR"