Sağlık Bakanı Memişoğlu, bazı sağlık taşınmazlarının satışa çıkarıldığı iddiasını yalandı

Bakan Memişoğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Memişoğlu, "Sağlık arazileri satılıyor" iddialarına ilişkin, "Biz hiçbir hastanemizi satmıyoruz, aktif olarak kullandığımız arazileri özelleştirmiyoruz." dedi.

"Kullanmadıkları, atıl kalmış veya yerine yeni hastane yapılacak alanlarla ilgili bir tasarrufta bulundukları"nı dile getiren Memişoğlu, "özelleştirme idaresiyle çalışarak bunların satılabilir ya da değerlendirilebilir şeklinde liste olarak çıkartıldığını, bunu satılmamış ya da satılacak diye algılayanların olduğunu" söyledi.

Memişoğlu, bu konuyu "kötü niyetle söyleyenlerin kendilerinin vizyonunu anlama şansları olmadığı"nı ifade eden Memişoğlu, "Biz sağlıkta dünyaya örnek olmuş sağlık hizmeti üreten bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye bugün dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden birisi olmuştur. İnsan gücüyle, altyapısıyla, teknolojisiyle her şeyiyle bugün Türkiye çevresinin sağlıkta parlayan yıldızıdır" diye konuştu.

İSTANBUL’DAKİ ÜÇ SAĞLIK ARAZİSİ SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

17 Mart 2026’da Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Türkiye genelinde 55 taşınmaz özelleştirme kapsamına alınmıştı.

Listede İstanbul’daki üç sağlık arazisi de yer aldı: Kadıköy (Merdivenköy-Mecidiye), Kartal (Soğanlık-Yukarı) ve Şişli (Teşvikiye). Bu kapsamda, Kadıköy’deki Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’nin 20 bin 854 metrekarelik arazisi satış listesine girdi.

Söz konusu taşınmazın, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde bulunduğu belirtildi. Böylece, sağlık alanına ait bazı taşınmazların özelleştirme sürecine dahil edilmesi kamuoyunda tartışma yarattı.