Sağlık Bakanlığı, 17 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 17 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 17 Ocak verilerine göre, 403 bin 836 test yapıldı.
Son 24 saatte, 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi. Bugün 72 bin 106 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 162 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA’DAN AŞI SİTEMİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun” dedi.
Türkiye'nin 17 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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