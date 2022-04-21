Sağlık Bakanlığı, 21 Nisan 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 21 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 21 Nisan’a ait verilere göre, 153 bin 733 test yapıldı.
Güncel verilere göre, 3 bin 354 yeni vaka tespit edilirken 17 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 18 bin 964 kişi sağlığına kavuştu.
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