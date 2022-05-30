Sağlık Bakanlığı, 30 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 20:46

Sağlık Bakanlığı, 30 Mayıs 2022 Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 133 bin 352 Covid-19 testi yapıldı, 908 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1005 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 728 bin 185 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.