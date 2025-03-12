Yayınlanma: 12.03.2025 - 10:18

Güncelleme: 12.03.2025 - 10:18

Sağlık Bakanlığı personel alımının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Geçen sene Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı yapılacağı açıklamasında bulunmuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları ne?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 36 bin personel alımı için başvuru tarihleri henüz netleşmedi.

Başvuru kılavuzunun 2025 itibarıyla ÖSYM üzerinden yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun yayınlanması ve başvuru tarihinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.