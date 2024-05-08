Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
Sağlık sektöründe çalışmak isteyen binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı için duyurduğu 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında son durum araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı kararının Resmi Gazete'de yer alması ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 36 bin sözleşmeli sağlık personel alımı başvurularının başlayacağı tarih için gözler ÖSYM'ye çevrildi.
2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzunun mayıs ayı itibarıyla ÖSYM üzerinden yayımlanması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı aranmıştı. Bu yılda benzer şekilde KPSS puanıyla alım yapılması bekleniyor.
İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.
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