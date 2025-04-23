Yayınlanma: 23.04.2025 - 11:11

Güncelleme: 23.04.2025 - 11:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılında 37 bin hekim dışı sağlık personeli alınacağını duyurmuştu. Bu gelişmenin hemen ardından başvuru tarihleri aratılmaya başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı branşları belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI 2025 NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık kadrosunu 37 bin hekim dışı personelle güçlendirileceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı, illere göre ihtiyaç duyulan kadroları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Toplam kontenjan doğrultusunda branş dağılımı belirlenecek ve illere göre duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin çalışmaları tamamladıktan sonra ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak ve adaylarla paylaşılacak.

Başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, özel-genel şartlar, illere göre ayrılan kadrolar kılavuz ile belli olacak. Başvuruların Mayıs ayı içerisinde başlaması ön görülüyor.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra yerleştirme işlemi için takvim yayınlanacak. Sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar belirlenen tarihlere işe başlama belgelerini kurumlara iletecek. Herhangi bir işlem yapmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılacak.