Sağlık Bakanlığı duyurdu: 39 ilaç piyasadan toplatılıyor
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, aralarında kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin de yer aldığı 39 ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından ‘ilaç geri çekme’ başlığıyla yapılan açıklamada, “Tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği'ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
İŞTE O ÜRÜNLER
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