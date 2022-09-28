Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı (12-18 Eylül 2022)
Sağlık Bakanlığı’nın 12-18 Eylül 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’nın 12-18 Eylül 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre; yedi gün içerisinde 21 bin 411 kişi pozitif çıktı, 17 bin 647 kişi ise iyileşti. Geçen hafta virüs nedeniyle 71 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye’deki toplam vaka sayısı 16 milyon 873 bin 793’e, toplam vefat sayısı ise 101 bin 139’a ulaştı.
5 Eylül ile 11 Eylül arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 22 bin 441, vefat sayısı 89 ve iyileşen sayısı 25 bin 143 kişi olarak açıklanmıştı.
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