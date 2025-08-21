2025 Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı için geri sayım başlarken, Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte atama bekleyen sağlık çalışanları gözlerini bakanlıktan yapılacak duyuruya çevirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı’nın ikinci alım takvimi henüz resmî olarak açıklanmasa da duyurunun eylül veya ekim aylarında yapılması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruların ÖSYM üzerinden merkezi yerleştirme yöntemiyle alınacağı ve adayların KPSS puanları doğrultusunda değerlendirileceği öngörülüyor.