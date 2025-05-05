Yayınlanma: 05.05.2025 - 09:29

Güncelleme: 05.05.2025 - 09:29

Sağlık Bakanlığı 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3.658 işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuru işlemleri esube.iskur.gov.tr adresinden alınmaya başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik personeli alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alım yapılacak iller, meslek dağılımı ve şartlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3.658 işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuru işlemleri esube.iskur.gov.tr adresinden alınmaya başlandı.

Başvuru yapacak adaylar İŞKUR’un resmi internet sitesine aşağıdaki bağlantıdan giriş yaparak “ İş Arayan” linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifr eile giriş yaparak başvuru yapabilecek.

Alternatif olarak işçi alımı müracaatları Alo 170 hattı üzerinden gerçekleştirebilecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri 9 Mayıs tarihinde sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDIR?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak yapılacak. İŞKUR'un "esube.iskur.gov.tr" adresinden kullanıcı girişi yaparak başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şahsen başvuru kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir (05/05/1985 ve sonrası doğumlu olanlar başvuru yapabilecektir).

Başvurulan meslek için belirlenen okul/bölüm mezuniyeti şartı aranmaktadır. Örneğin, klinik destek elemanı için ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanının ilgili dallarından mezun olmak gerekmektedir. Güvenlik görevlisi için ortaöğretim, önlisans veya lisans mezunu olmak gerekmektedir.

İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı 3.658 İŞKUR başvuru ekranına adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapabilecek. Alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle ilanlara başvuru yapılabilir.

Yeni üye olmak isteyenler ise aşağıdaki bağlantı üzerinden sisteme giriş yaparak T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı, doğum tarihi, cep telefonu ile yeni üyelik oluşturabilirler.