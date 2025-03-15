Sağlık Bakanlığı, kamu özel işbirliği projelerine milyarlar harcarken bir bütçe ise düştü: Özele var kansere yok

Yayınlanma: 15.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2025 - 04:00

Sağlık Bakanlığı’nın 2024 Faaliyet Raporu’na göre, bakanlığa geçen yıl 732 milyar TL ödenek verildi. Yıl içinde yapılan aktarmalarla bu ödenek 792 milyar TL’ye yükseldi. Bu bütçenin 783 milyar TL’si de harcandı.

Raporda aktarılana göre, bakanlık sene başında kamu özel işbirliği (KÖİ) modeli ile yapılan sağlık tesislerine yönelik faaliyetler için 83 milyar 697 milyon 118 bin TL bütçe ayırdı. Ancak yıl içinde bu bütçe 90 milyar 708 milyon 118 bin TL’ye yükseltildi.

Bakanlık yükseltilen bütçenin de 90 milyar 481 milyon 380 bin TL’sini harcadı. Bakanlığın 2023 yılı raporunda ise KÖİ faaliyetleri için 49 milyar 540 milyar 896 bin TL harcandığı görüldü.

Bakanlığın geçmiş dönem faaliyet raporlarına göre de KÖİ faaliyetleri harcamaları 4 yıl önceye göre yaklaşık 70 milyar TL’nin üzerinde artış gösterdi. Bakanlığın 2024 yılı raporuna göre kanserle mücadele için ayrılan bütçe, yıl içinde 2 milyar 625 milyar 285 bin TL’den 63 milyon 937 bin TL’ye düşürdü. Bu bütçenin de 37 milyon 101 bin TL’si harcandı. Bu rakam, kanserle mücadele için iki yıl önce harcanan ödeneğin altında kaldı. Bakanlığın 2023 yılı raporuna göre, kanserle mücadele kapsamında 55 milyon 512 bin TL harcandı.

Bakanlığın 2024 raporunda acil sağlık hizmetleri için ayrılan ödeneğin de yıl içinde düşürülmesi dikkat çekti. 2024 başında acil sağlık hizmetleri için 25 milyar 901 milyon 256 bin TL ayrıldı. Ancak yıl içinde bu bütçe 6 milyar 303 milyon 725 bin TL’ye düşürüldü ve ödeneğin 5 milyar 270 milyon 791 TL’si harcandı.

YABANCILARIN TEDAVİSİ

Raporda Türkiye’de tedavi talebinde bulunan yabancı hastalara verilen hizmetler için 2024 başında 9 milyon 355 bin TL ödenek ayrıldığı, yıl içinde 44 milyon 455 bin TL’ye yükseltildiği ve 44 milyon 276 bin TL’sinin harcandığı da kaydedildi.