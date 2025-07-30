Sağlık Bakanlığı'nın 37 bin personel alımına ilişkin sürecin ilk aşaması Mayıs ayında tamamlandı ve 19 bin sağlık çalışanı görevlerine başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel ataması ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alımı kadro dağılımı belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.