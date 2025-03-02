Sağlık Bakanlığı şehir hastanelerine 2025 bütçesinin yüzde 25.9’unu ayırdı: Bir ayda 15 milyar TL harcandı
KAMU özel işbirliği (KÖİ) modeliyle iktidara yakın müteahhitlere yaptırılan şehir hastanelerine ayrılan bütçeye ilişkin tartışmaların ardı arkası kesilmiyor.
Son olarak Sağlık Bakanlığı’nın 2025 ocak ayı verilerine göre Kamu özel işbirliği modeliyle yapılan sağlık tesislerine yönelik faaliyetler kapsamında 15 milyar 129 milyon 245 bin TL’lik harcama yapıldı.
2023’te şehir hastaneleri için 46.7 milyar TL’lik harcama yapıldı. 2024 yılında ise kamu özel işbirliği modeli ile yapılan sağlık tesislerine yönelik faaliyetler için 90.4 milyar TL harcama yapıldı. Buna göre bir yılda şehir hastanelerine yapılan harcama yüzde 94 arttı. Ayrıca söz konusu faaliyetler kapsamında bakanlığın 2025 bütçesinin yüzde 25.9’unun şehir hastanelerine ayrıldığı ifade edildi.
Türkiye’nin çeşitli noktalarında şehir hastaneleri projeleri sürüyor. İstanbul’da 1 milyon metrekarelik alana kurulması planlanan 1000 yataklı İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi, 1000 yatak kapasiteli Sakarya Şehir Hastanesi, Mardin Şehir Hastanesi, Denizli Şehir Hastanesi, Trabzon, Diyarbakır ve Rize Şehir Hastaneleri inşaatı devam eden projeler arasında yer alıyor.
Henüz proje aşamasında olan Hatay Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş Şehir Hastanesi, Van Şehir Hastanesi ve Muğla Şehir Hastanesi de inşa edilmesi planlanan hastaneler arasında yer alıyor.
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