Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Covid-19 temaslısı ve aşısı eksik olanlarla ilgili yeni karar
Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 rehberinde, aşısız veya eksik aşılılardan "semptom göstermeyen"lerin karantinaları ile ilgili yeni kararlar verildiği belirtildi.
Covid-19 Rehberi'nde yapılan güncellemeye göre aşısız veya eksik aşılılardan "semptom göstermeyen"lerin karantinası 10'uncu günde sonlandırılabilecek - İlköğretim ve ortaöğretimde semptom göstermeyen temaslı öğrenciler, 5'inci günde yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda okula devam edebilecek.
KARANTİNA SÜRELERİ KISALTILDI
Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 temaslısı olup semptom göstermeyen aşısız veya eksik aşılılar ile ilköğretim ve lise öğrencilerinin karantina süreleri kısaltıldı.
Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümü güncellendi.
Buna göre aşısız veya eksik aşılı Covid-19 temaslısı kişilerin karantinası, "semptom göstermemeleri halinde" PCR testi yapılmaksızın 10'uncu günde sonlandırılabilecek.
TEST YAPILMAZSA KARANTİNA 10 GÜNLE SINIRLI KALACAK
covid-19 temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin karantina sürecinde de semptom gösterip göstermedikleri takip edilecek.
Semptom göstermeyenlerin karantinaları 5'inci günde yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak ve bu öğrenciler okula devam edebilecek.
PCR testi yapılmadığı durumda ise öğrencinin karantinası 10'uncu günde sonlandırılacak.
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