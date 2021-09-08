Son dakika: MEB'den temaslı öğrenci ve öğretmen için yeni karar
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs (Covid-19) hastası ve temaslısı öğrencilerle ilgili yeni karar yayımladı.
MEB, Covid-19 hastası veya teması nedeniyle karantinada olan öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunduklarında mazeretli sayılacağını bildirdi. Öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak. Kronik hastalıklar listesindeki çocuklar da mazeretli sayılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır.''
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