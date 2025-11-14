Sağlık Bakanlığından DUS ve YDUS sınav takvimi hakkında açıklama

Bakanlık, 2023 yılından itibaren DUS ve YDUS’un yılda iki kez düzenlenmesine karar verildiğini, bu durumun sınav takvimlerinde duyurulduğunu hatırlattı. Ancak mevcut sınav takviminin, yerleştirme dönemlerinin diğer sınav tarihlerine denk gelmesi nedeniyle çeşitli sorunlar oluşturduğunu belirtti.

Açıklamaya göre ÖSYM tarafından TUS, YDUS, DUS ve EUS olmak üzere yılda toplam 7 sınav yapılırken, bu sınav sonuçlarına göre 20 ayrı yerleştirme işlemi gerçekleştiriliyor. Sınav ve yerleştirme dönemlerindeki çakışmaların yarattığı sorunlar nedeniyle, 24 Eylül tarihli Tıpta Uzmanlık Kurulu kararıyla DUS ve YDUS’un yılda bir kez, TUS’un ise yılda iki kez yapılmasına karar verildi.

Bakanlık, DUS ve YDUS kontenjanlarının sağlık insan gücü planlaması kapsamında ilgili birimler ve dış paydaşlarla birlikte bilimsel verilere göre belirlendiğini vurguladı. Sınavların yılda bir kez yapılmasının yıllık toplam kontenjanlarda herhangi bir değişikliğe yol açmayacağı da açıklandı.