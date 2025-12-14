Sağlık Bakanlığından HPV aşısı açıklaması! ‘Aşıyı alıp almayacağımıza karar vereceğiz’

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri kabul edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, görüşmelerin soru-cevap bölümünde Türkiye'nin hekim sayısını son yıllarda inanılmaz şekilde arttırdığını belirten Memişoğlu, "Şu anda tıp fakültelerine giriş sayısı olarak 20 binin üzerinde öğrenci alıyoruz. Kapasitemiz büyümüş durumda" dedi.

"TOPLAM ÇOCUK VE YAN DALLARIN UZMAN SAYISI 10 BİN 296, ASİSTAN HEKİM SAYISI 5 BİN 295"

Bazı milletvekili ve grup başkanvekillerinin "Çocuk sağlığı uzmanı bulamayacağız" sözlerine ilişkin Memişoğlu, "Çocuk hastalıkları uzmanı, çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Türkiye'de uzman hekim olarak 7 bin 109 kişi. Asistan hekim olarak şu anda eğitim alan sayısı 3 bin 799. Toplam yan dallar da dahil. Toplam çocuk ve yan dalların uzman sayısı 10 bin 296, asistan hekim sayısı 5 bin 295. Türkiye'de 126 tane tıp fakültesi şu anda var. Birçok eğitim araştırma hastanemiz var. O konuda bazı hastanelere tercihler az olabilir ancak asistan sayımız anlamında bir örnek 2013 yılında çocuk hastalıkları asistan sayımız 2 bin 62. 2025'te bu sayı şu anda 3 bin 799. Cerrahi branşların toplamı arkadaşlar sayın vekillerim 2013 senesinde asistan sayısı olarak söylüyorum 5 bin 290, 2025 senesinde yani bu sene 15 bin 724" diye konuştu.

Türkiye sağlık sistemi gerçekten geliştiğini ve 2002'de 15 bin olan asistan sayısının şu anda 60 bin olduğunu belirten Memişoğlu, "Yüzde 380 oranında asistan sayımız artmış durumda. Onun için gelecekle ilgili bu sayılarla sorun olmayacağını özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

"HEKİMLER CEZAEVİNDEKİ, DIŞARIDAKİ, DİLİ, DİNİ VEYA İNANCI NE OLURSA OLSUN HER HASTAYI CAN OLARAK GÖRÜR"

Bakan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzü" kapsamında 66 ile gittiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Ağrı'ya da gittim, Doğu Beyazıt'a gittim. Hakkari'ye gideceğim, Siirt'e gideceğim, Bitlis'e gideceğim. Bir Ardahan var. Artvin'inde, Mersin'inde, Sinop'undan, İzmir'ine, Urfa'sından Diyarbakır'ına kadar her yere dolaşmaya çalışıyoruz ama şunu hiçbir zaman görmedim. Hiçbir hekim, hiçbir hekim cezaevindeki veya dışarıdaki veya dili veya dini veya inancı ne olursa olsun her hastayı can olarak görür, onu iyileştirmek için uğraşır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum.

Şimdi bunun haricinde bir şey daha ifade edeyim. Biz gerçekten sağlıklı bir toplum oluşturmak için sadece Sağlık Bakanlığı değil herkesin bu konuya katkı vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeme alışkanlıkları, yaşam alışkanlıkları toplumun değişiyor. Öyle olunca bizim de bununla ilgili gerçekten kiloya baktık. Buradaki kilo ölçümleri konuşmaları bile toplumun farkındalığını arttırıyordur. Bu bile esasında bir başarıdır. Sağlıklı Yaşam Strateji Belgesi hazırlıyoruz. Onun için biz aile hekimliği ile ilgili sağlıklı yaşamla ilgili çalışmaya devam ediyoruz. Sizin de edeceğinizi düşünüyorum. Sağlıklı Yaşam Strateji Belgesini hep beraber hazırlayacağız."

"SMA KONUSUNDA TÜRKİYE'DE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÇOCUKLARIMIZIN VE SMA HASTALIĞIYLA İLGİLİ İKİ İLACI TAMAMIYLA ÖDÜYOR"

Nadir hastalıklarla ilgili ise Bakan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Bu konuda da emin olun, nadir hastalıklar sadece bir çocuğun hastalığı veya başka bir kişinin hastalığı değil, bütün ailenin hastalığı, toplumun hastalığı. Onun için bu çocukların biz nasıl açıklıyoruz? Ben açıkça bu SMA hastaları moleküler tedaviye muhtaç olan hastalarla ilgili gerçekten Türkiye'de SMA taramasını programını alıp her yenidoğanda SMA tarayan, her evlilik öncesinde SMA taraması programını güçlü bir şekilde yürüten bir ülke ama özellikle altını çizmek istediğim bir şey var. SMA konusunda Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çocuklarımızın ve SMA hastalığıyla ilgili iki ilacı tamamıyla ödüyor. Bunun haricinde olanlara SMA konusunda akademik bilimsel danışma komisyonu var. Bu komisyona gelen tedavilerle ilgili eğer çocuğa faydası olacaksa bunu da devletimiz ödüyor. Yalnız bir şey daha söylüyorum. Bunların hepsini de ücretsiz tedavi yapıyor ama bir iyi bir şey söylemek istiyorum. SMA ve DMD gibi hastalıklarla ilgili 2016 yılında TSEB'le beraber bir klinik çalışmalara başlıyoruz. Kendi o ilaçlarımızı da üreteceğiz."

"KAMU HASTANELERİNDE 2025 YILINDA ŞU ANA KADAR 16 MİLYON MR, 17 MİLYON BT ÇEKTİK"

Bakan Memişoğlu, görüntüleme ve MR'la ilgili de "Kamu hastanelerinde 2025 yılında şu ana kadar 16 milyon MR, 17 milyon BT çektik. Şimdi MR'ın ortalama randevu süresi dokuz gün" dedi.

Doktor muayene sürelerine ilişkin milletvekillerinin eleştirileriyle ilgili Bakan Memişoğlu, "Devlet hastanemizde gerçekleştirilen muayenelerde bir doktorun muayene süresi ortalama 12 dakika. Eğitim araştırma hastanelerimizde 14 dakika, genel ortama da 13 dakikadır. Bu konuda da lütfen '2 dakika' diyerek bunu bizim hekimlerimize haksızlık yapmayın" diye konuştu.

Memişoğlu, HPV aşısına ilişkin soruya ise "Bu konuda biz HPV ile ilgili tarama programını dünyada ilk uygulayan ülkeyiz ve HPV ile alanında da uzman hekimlerimizin yer aldığı bir akademik kurulumuz var. Bu akademik kurulun kararına göre aşıyı alıp almayacağımıza karar vereceğiz" diye yanıt verdi.